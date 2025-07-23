Более 95 млн рублей потратил соцфонд Карелии на оплату больничных пособий

Листы временной нетрудоспособности оформили порядка 48 тысяч жителей региона.

За первые 6 месяцев 2025 года на оплату пособий по временной нетрудоспособности жителей Карелии было выделено более 95 миллионов рублей, сообщили в региональном Отделении Социального фонда России. При этом больничные листы оформили 47700 работающих граждан.

— Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от среднего заработка за два предыдущих календарных года, а также от страхового стажа получателя. Если стаж 8 и более лет, пособие составит 100% среднего заработка, но не больше максимальной суммы (5 673,97 рублей в день). При наличии опыта от 5 до 8 лет — 80%, менее 5 лет — 60% среднего заработка. При стаже менее 6 месяцев пособие будет выплачиваться в размере МРОТ за полный календарный месяц, — рассказали в учреждении.

Примечательно, что первые 3 дня больничного оплачиваются непосредственно работодателем, а содержание сотрудника в остальной период ложится на плечи карельского ОСФР.