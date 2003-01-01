К 2030 году число россиян старшего возраста может превысить 25%

В Минздраве России сообщили, что через пять лет 25,4% населения России составят люди в возрасте 60 лет и старше.

Прогноз дали в Минздраве России, сообщил Интерфакс со ссылкой на министра Михаила Мурашко.

— Население в возрасте 60 лет и старше в РФ — прогноз 2030 год: 25,4%; прогноз 2046 год — 30,4%», — говорится в презентации, которую Мурашко продемонстрировал в пятницу на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Сейчас в России 35,6 миллионов человек - это люди в возрасте 60 лет и старше; это 24,4% всего населения страны, отмечается в презентации. Старение населения станет ключевым вызовом для страны, отметил министр.

Ранее Япония установила новый рекорд по количеству долгожителей. Число людей в возрасте 100 лет и старше в Японии достигло рекордной отметки в 99 763 человека.