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Новости. Происшествия
09:14, 24 Марта 2018

Более десятка автомобилей попали в снежный плен в Сегеже

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В МВД Карелии рассказали, как сотрудники Госавтоинспекции и МЧС помогали водителям выбраться из снежных заносов.

Почти сутки помогали водителям выбираться из снежных заносов сотрудники ГИБДД и МЧС Карелии.

В дежурную часть отдела полиции в Сегежском районе вечером 16 марта начали поступать сообщения от обеспокоенных людей, которые рассказывали о том, что на 50 километре автодороги "Надвоицы – Вожмоозеро" произошел транспортный затор. Дорогу перегородил большегрузный автомобиль, который не смог преодолеть затяжной подъем.

Водители более десятка автомобилей, оказавшихся в это время на дороге, попытались своими силами освободить дорогу. Спустя несколько часов они поняли, что это им не удастся. Но и вернуться обратно люди уже не могли. За это время из-за сильного ветра и снега на дороге образовались заносы высотой около полутора метров.

На помощь оказавшимся в снежном плену выехали сотрудники ГИБДД и МЧС.

Когда полицейские добрались к месту затора, то выяснили, что у большинства автомашин заканчивается топливо, так как, согреваясь в 20-градусный мороз, водители не выключали двигатели.

Госавтоинспекторы помогли сотрудникам МЧС на снегоходах эвакуировать людей в ближайшую деревню. Они связались с руководством дорожных служб для привлечения к расчистке дороги снегоуборочной техники. Вместе с оставшимися водителями полицейские помогали расчищать и выталкивать из сугробов автомобили.

Утром расчистка дороги продолжалась, сотрудников ГИБДД организовали регулирование движения и помогали водителям безопасно преодолеть сложный участок.

Свою службу офицеры ГИБДД несли до полной ликвидации чрезвычайной ситуации.

Напомним, что снегопад обрушился на северны районы Карелии на минувшей неделе, расчистка дорог продолжалась несколько дней.

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Комментарии

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Саныч
2018-03-24 09:30:47
Уважение таким полицейским.
Гость
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