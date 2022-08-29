Более десятка пожарных машин приехали на вызов к гостинице в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала скопление пожарной техники у гостиницы «Piter Inn» на площади Гагарина в Петрозаводске.

Как сообщалось ранее, сегодня утром там сработала пожарная сигнализация. Первые машины прибыли на место в 7.57. Через несколько минут вся территория перед гостиницей была заполнена пожарной техникой. Постояльцев и персонал отеля вывели на улицу.

Как сообщили ранее «Столице на Онего» в МЧС Карелии, пожарные проверили все помещения многоэтажного здания и не обнаружили признаков возгорания.

Видео компании «Ситилинк»: