Более десятка рок-групп съедутся на музыкальный фестиваль «Pohjola» в Костомукше

На северо-западе Карелии пройдёт масштабный рок-фестиваль с участием самобытных исполнителей из разных регионов России.
15 и 16 августа в Костомукше будет проходить музыкальный фестиваль «Pohjola» (12+), участие в котором примут порядка 14 рок-групп из Карелии и Краснодарского края. Об этом сообщили в группе события.
На Финском стадионе города выступят местные исполнители, а также гости из Петрозаводска, Сегежи, Беломорска, Лахденпохьи и Краснодара.
В субботу артисты выйдут на сцену в 18:00, в воскресенье старт программы ожидается в 16:00. Вход на мероприятие совершенно свободный, поэтому посетить его смогут все желающие.
Ранее мы писали, что 6 сентября в горном парке «Рускеала» состоится восьмой концерт петербургского пианиста и композитора Павла Андреева «Рояль в каньоне» (0+). В программе — лучшие сочинения и произведения из нового альбома музыканта «Infinity».