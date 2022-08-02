Более двадцати человек погибли в ДТП на трассах Карелии с начала года

Госавтоинспекция республики опубликовала статистику аварий, которые произошли в Карелии за семь месяцев.

За 7 месяцев на дорогах Карелии произошло 283 дорожных аварий, в результате которых погибли 22 человека, 366 человек получили различные травмы. Об этом информирует ГИБДД.

Июль стал вторым месяцем с начала года по количеству ДТП (в июне совершено 55 ДТП) и вторым после января по числу погибших людей (в январе погибли 6 человек). Всего в июле в 48 ДТП погибли 5 и пострадали 60 человек.

По статистике одним из самых частых видов ДТП с наибольшей тяжестью последствий является столкновение транспортных средств. Таких аварий зарегистрировано 124, в них погибли 13 и травмированы 178 человек.

В 47 съездах с дороги погибли 4 и травмированы 68 человек.

В результате нарушений водителями правил обгона с выездом на встречную полосу движения совершено 29 ДТП, в которых погибли 4 человека, 41 травмирован.

Водители в состоянии опьянения совершили 38 ДТП — 5 человек погибли, 52 травмированы.

Каждый третий из погибших и каждый шестой из пострадавших в ДТП участников движения не был пристегнут ремнями безопасности (6 человек погибли, 48 травмированы, 12 участникам ДТП потребовалась разовая помощь).

С начала августа в Карелии произошло 12 дорожных аварий, в них пострадали 16 человек, участник движения погиб.