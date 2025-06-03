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Более двух километров брошенных сетей обнаружено в озере на севере Карелии

Новости. Природа
09:45, 12 Июня 2025
фото: © Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства

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Сотрудники Северо-Западного территориального управления Росрыболовства провели рейды на озере Пяозеро в Лоухском районе Республики Карелия.

Во время мероприятий в воде обнаружено более 2 км сетей, брошенных рыболовами. В Минсельхозе республики напомнили, что брошенные сети портят среду обитания и губят рыбу и водоплавающих птиц.

- Согласно действующему законодательству, рыболовные сети относятся к орудиям массового истребления водных биологических ресурсов. Их использование без соответствующей регистрации и в запрещенный период, автоматически образуют состав преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, - говорится в сообщении Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Наказание - вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет в исправительной колонии.

Напомним, что в Карелии допускается использовать 50 метров сети на человека в разрешенном месте и в разрешенный период. Однако, по закону, каждая сеть должна иметь маркировку о владельце и времени установки. Более того, по закону, владелец сети должен находится недалеко от нее. Иными словами, любая сеть без маркировки и без хозяина рядом – незаконная. 

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