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Более двух тысяч заявлений за три дня подали в Карелии на единое пособие

Новости. Общество
15:30, 06 Января 2023
фото: Ольга Соколова / ВК

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В Карелии начали рассматривать заявления на новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет.

Жители Карелии подали 2342 заявления на единое пособие – новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Выплаты начали оформлять 28 декабря на портале госуслуг для семей из всех регионов страны, включая четыре новых субъекта РФ.

В карельском отделении Соцфонда заявления начали рассматривать с 3 января. В праздничные дни клиентские службы работают по специальному графику, чтобы у жителей республики была возможность оформить новую выплату и обратиться по неотложным вопросам.

Помимо этого, часть заявлений родителей поступила на пособие первому ребенку до трех лет. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам.

В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут оформить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть, без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи (в пределах двух прожиточных минимумов на человека).

В целом, сообщили в карельском отделении Социального фонда, единое пособие заменило нуждающимся семьям пять ранее действовавших мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, две ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.

Новое пособие назначают семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на одного человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в нашей стране.

При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

 

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