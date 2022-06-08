Более двух тысяч жителей Карелии пострадали от клещей с начала сезона

За минувшую неделю еще 271 человек обратился за помощью к медикам из-за клещей.

По сообщению Роспотребнадзора Карелии, за прошедшую неделю в лечебно-профилактические учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратился 271 человек, включая 60 детей. В Петрозаводске за семь дней зарегистрировано 114 обращений граждан, в том числе от 13 детей.

Всего на 26 июня к медикам по поводу присасывания клещей обратились 2040 человека, из них детей - 461. В Петрозаводске жертвами стал 1051 человек, включая 211 детей.

Клещей снимали с себя жители Петрозаводска, Костомукши, Сортавальского, Беломорского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского и Суоярского районов. Лишь в двух районах - Калевальском и Муезерском – фактов нападения клещей на человека по-прежнему не зарегистрировано.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» проведены исследования 1960 клещей. При исследовании выяснилось, что часть из них была поражена возбудителями клещевого энцефалита (1,0%) и клещевого боррелиоза (29,5%), моноцитарного эрлихиоза (2,9%) и гранулоцитарного анаплазмоза человека (0,05%).

Напомним, первое присасывание клеща в 2022 году зарегистрировано 14 апреля на территории поселка Заозерье Прионежского района. При лабораторном исследовании клеща выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 10861 человек, в том числе 4279 младше 18 лет.

Неделей ранее в Карелии с жалобами на укусы клещей обратились 430 человек.