Более миллиона рублей исчезли со счёта 79-летней петрозаводчанки после общения с телефонными аферистами

Мошенники убедили женщину перевести средства на «безопасный счёт» и исчезли вместе с похищенной суммой.

79-летняя жительница Петрозаводска перевела на счёт злоумышленников 1,1 млн рублей, назвав им номер своего ОМС, сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Карелии.

Мошенники убедили женщину в необходимости замены бумажного полиса на пластиковый, после чего попросили назвать код из SMS для записи в фиктивную очередь.

— Вскоре последовали новые звонки — на этот раз от мнимых сотрудников Росфинмониторинга. Горожанке сообщили, что произошла утечка её личных данных. Преступников следует опередить — перевести накопления на «безопасный счёт». Следуя инструкциям звонивших, пенсионерка обналичила сбережения и перечислила их, куда сказали, — добавили в ведомстве.

Теперь в отношении аферистов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Аналогичная ситуация произошла и с 33-летней жительницей карельской столицы. Доверившись злоумышленникам, девушка лишилась 200 тысяч рублей. Теперь похитителей её средств привлекут к ответственности за «мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».

Ранее мы рассказывали, что 19-летний студент из Медвежьегорска взял кредит на 150 тысяч рублей после общения с «блогерами-спекулянтами».