Более пяти тысяч ртутных ламп сдали в переработку жители Петрозаводска в 2017 году

Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы принимаются у петрозаводчан в ходе проекта "Экомобиль".

По данным мэрии Петрозаводска, акции по сбору ртути, ртутьсодержащих приборов и отработавших свой срок ламп проходят ежемесячно уже с 2012 года.

"Помимо отслуживших ламп в прошлом году горожане также сдали в переработку 357 ртутных термометров и более 200 килограмм неисправных ртутьсодержащих медицинских приборов. С начала этого года в "Экомобиль" сдано 1251 энергогсберегающих ламп, 829 ламп дневного света, 121 термометр и 9,5 килограмм неисправных медицинских приборов. Безопасная утилизация собранных токсичных отходов осуществляется за счет городского бюджета специализированной организацией - ООО "Меркурий", - сказала начальник управления благоустройства и экологии Администрации Петрозаводска Анна Дудырина.

Помимо этого, уже два года при информационной поддержке муниципалитета кампания ООО "ЮВИ Петрозаводск" ведет сбор пластика и бумаги. Услугами "Сбормобиля" регулярно пользуются более 4% горожан. Деньги от реализации вторсырья передаются в общественные приюты для животных.