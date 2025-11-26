Более половины тестируемых жителей Карелии оказались финансово грамотными

Более 5,3 тысяч жителей Карелии проверили свои знания во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, при этом 67% успешно справились с заданиями.
Акция проходила в октябре 2025 года и охватила всю страну — в ней приняли участие более 2,3 млн человек. В Карелии свои финансовые знания проверили 267 семей, две трети из которых правильно ответили на большинство вопросов.
«Финансовая грамотность помогает принимать рациональные решения в повседневной жизни. Онлайн-зачет позволил участникам оценить уровень знаний и выявить пробелы», — отметил управляющий Отделением-НБ Республика Карелия Банка России Вадим Чекан.
Лучшие результаты взрослые участники показали в темах инвестирования, накоплений и кредитования, а школьники успешнее всего справлялись с вопросами по противодействию мошенничеству. Все участники получили персональные рекомендации для улучшения знаний.
Для дальнейшего повышения финансовой грамотности доступен онлайн-курс «Практичные финансы: от знаний к действиям» на образовательной платформе Банка России.
