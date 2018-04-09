Более половины жителей Карелии получают зарплату "в конвертах"?

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Министерство финансов Карелии подвело предварительные итоги интернет-опроса о выплате "серых" зарплат и неформальной занятости.
Результаты свидетельствуют, что 67% опрошенных получают заработную плату полностью или частично "в конвертах", 22% - работают без оформления трудового договора, доход ниже 10 тыс. рублей имеет 16% проголосовавших, выше 30 тыс. рублей – 34%.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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