Более половины жителей Карелии получают зарплату "в конвертах"?

Министерство финансов Карелии подвело предварительные итоги интернет-опроса о выплате "серых" зарплат и неформальной занятости.

Результаты свидетельствуют, что 67% опрошенных получают заработную плату полностью или частично "в конвертах", 22% - работают без оформления трудового договора, доход ниже 10 тыс. рублей имеет 16% проголосовавших, выше 30 тыс. рублей – 34%.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".