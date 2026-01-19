Более полумиллиона литров минеральной воды заказали россияне за новогодние каникулы

Россияне заказали более 526 тысяч литров минеральной воды в период новогодних праздников — с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. В среднем пользователи выпивали свыше 40 тысяч литров воды в день.
В целом за 13 дней новогодних праздников россияне выпили 526 785 литров минеральной воды, сообщает сервис доставки «Купер», подсчитавший эти цифры. Аналитики выяснили, сколько воды люди заказывали онлайн и где спрос на H2O был самым высоким.
В городах-миллионниках было заказано 305 845 литров, что в среднем составляет около 23,5 тысячи литров в день.
В Москве и Санкт-Петербурге за 12 дней купили 187 148 литров или примерно 14,4 тысячи литров в сутки.
Статистика подготовлена аналитиками сервиса доставки «Купер» на основе заказов пользователей.
