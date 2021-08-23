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Более полумиллиона рублей перевели мошенникам две петрозаводчанки

Новости. Криминал
13:45, 25 Августа 2021
фото: © freepic

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Пытаясь спасти свои сбережения, женщины снимали их с банковского счета и переводили на неизвестные номера телефонов, сообщили в МВД Карелии.

В минувший понедельник в полицию Петрозаводска обратилась 50-летняя горожанка. Она сообщила, что стала жертвой обмана и потеряла значительную сумму.

Как выяснилось, утром женщине позвонили якобы из банка и сообщили, что кто-то пытается снять с её счета деньги. Собеседник рекомендовал быстро обналичить все имеющиеся сбережения и перевести на «безопасные» счета.Петрозаводчанка сняла со своего счета 435 тысяч рублей и перевела их на несколько телефонных номеров.

Как только она это сделала, ей позвонили вновь и сообщили, что на её имя несанкционированно оформлен кредит в размере 900 тысяч рублей. Чтобы исправить ситуацию, требовалось пойти в банк и оформить на себя кредит в таком же размере. Женщина выполнила и это требование, однако, получив деньги на руки, одумалась и не стала их никому переводить. Она позвонила на горячую линию банка и убедилась, что стала жертвой мошенников.

В схожей ситуации оказалась и 68-летняя жительница столицы Карелии. Спасая свои сбережения, женщина перевела на неизвестные счета 180 тысяч рублей. В настоящее время по обоим фактам преступных деяний возбуждены и расследуются уголовные дела.

Сотрудники полиции напоминают: звонок из банка под предлогом предотвращения несанкционированного снятия средств со счёта или нелегального оформления кредита — стандартная уловка аферистов. В таком случае надо сразу же прекратить разговор и набрать номер телефона, который указан на оборотной стороне банковской карты.

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