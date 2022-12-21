Более полусотни аварийных мостов в Карелии нуждаются в ремонте и реконструкции

В Карелии 64 моста являются аварийными и требуют выполнения работ по их ремонту, капитальному ремонту и реконструкции.

По сообщению Минтранса республики, в регионе продолжается работа по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений. На сегодня в ремонте и реконструкции нуждаются 64 аварийных моста.

Так, на автодороге «Петрозаводск — Суоярви» завершены работы по реконструкции моста через реку Сяпся и моста через реку Кутижма. Начались работы по реконструкции мостового перехода через р. Шуя на км 1 автомобильной дороги «Кола», 435 км — ст. Шуйская. Кроме того, ведутся работы по реконструкции моста через реку Чална. Продолжается реконструкция мостов на 10 и 22 километрах автодороги «Кола» — Надвоицы — Сегежа. А в начале 2023 года будут вестись работы по капремонту мостового сооружения через р. Неглинка по ул. Антикайнена в Петрозаводске.

По информации ведомства, в этом году в эксплуатацию будут введены 6 мостов на региональных дорогах и 2 моста на дорогах местного значения, общей протяженностью более 250 п. м.

Ранее сообщалось, начало капремонта моста в центре Петрозаводска перенесли на январь.