На федеральных трассах в Карелии водителей поймали за неправильный выезд на встречную полосу

С начала года инспекторы ДПС в Карелии составили свыше 3600 административных материалов за выезд на встречную полосу движения в нарушение правил.

На федеральных дорогах республики в 173 ДТП 53 человека погибли и 246 участников движения травмированы, сообщили в Госавтоинспекции региона. Основной вид ДТП - столкновения автомобилей, съезд в кювет и опрокидывания.

Инспекторы ДПС в настоящее время контролируют федеральные дороги. Так, на федеральной автодороге в Сортавальском районе 43-летний петрозаводчанин, водитель автомобиля «Лада» совершила опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где это запрещено.

На автодороге «Кола» в Прионежском районе остановлен 47-летний водитель автомобиля Honda, житель Мурманска, совершивший обгон в нарушение требований знака «Обгон запрещен».

В Пряжинском районе на федеральной трассе «Кола» остановили жителя Петрозаводска - водителя автомобиля «Лада», за аналогичное нарушение.

За выезд в нарушение правил на полосу встречного движения водителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, напомнили в Госавтоинспекции Карелии.