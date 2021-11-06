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На федеральных трассах в Карелии водителей поймали за неправильный выезд на встречную полосу

Новости. Общество
16:13, 06 Ноября 2021
фото: ГИБДД Карелии

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С начала года инспекторы ДПС в Карелии составили свыше 3600 административных материалов за выезд на встречную полосу движения в нарушение правил.

На федеральных дорогах республики в 173 ДТП 53 человека погибли и 246 участников движения травмированы, сообщили в Госавтоинспекции региона. Основной вид ДТП - столкновения автомобилей, съезд в кювет и опрокидывания.

Инспекторы ДПС в настоящее время контролируют федеральные дороги. Так, на федеральной автодороге в Сортавальском районе 43-летний петрозаводчанин, водитель автомобиля «Лада» совершила опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где это запрещено.

На автодороге «Кола» в Прионежском районе остановлен 47-летний водитель автомобиля Honda, житель Мурманска, совершивший обгон в нарушение требований знака «Обгон запрещен».

В Пряжинском районе на федеральной трассе «Кола» остановили жителя Петрозаводска - водителя автомобиля «Лада», за аналогичное нарушение.

За выезд в нарушение правил на полосу встречного движения водителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, напомнили в Госавтоинспекции Карелии.

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Комментарии

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Николаевич
2021-11-06 17:14:24
В Европе множество дорог разделены полосой каменной: в одном направлении едут по одной широкой хорошей дороге, в обратном ,по другой,на встречку не выскочишь...
У нас дороги узкие да плюс дураков полно с купленными правами и тупыми мозгами, извините....
топка
2021-11-06 17:47:07
Николаевич, а в стране с тем же климатом... и далее по тексту. :)
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