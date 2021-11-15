Более полусотни росгвардейцев обеспечат порядок в Карелии во время празднования Рождества

Группа разминирования ОМОН обследует места массовых гуляний, сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.

В ночь с 6 на 7 января более 50 сотрудников Росгвардии Карелии вместе с подразделениями МВД будут обеспечивать правопорядок в рождественскую ночь.

Для более эффективной охраны порядка маршруты групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам проведения рождественских мероприятий.

С целью обеспечения антитеррористической безопасности группа разминирования карельского ОМОН Росгвардии обследует объекты и площадки массовых гуляний.