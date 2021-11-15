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Более полусотни росгвардейцев обеспечат порядок в Карелии во время празднования Рождества

Новости. Общество
13:25, 06 Января 2022
фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

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Группа разминирования ОМОН обследует места массовых гуляний, сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.

В ночь с 6 на 7 января более 50 сотрудников Росгвардии Карелии вместе с подразделениями МВД будут обеспечивать правопорядок в рождественскую ночь.

Для более эффективной охраны порядка маршруты групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам проведения рождественских мероприятий.

С целью обеспечения антитеррористической безопасности группа разминирования карельского ОМОН Росгвардии обследует объекты и площадки массовых гуляний.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-06 15:07:21
Хорошо, что "Столица" в этот сезон не достала нас морозцем Паккайне, которого мы не знали в детстве и по жизни никогда не сталкивались. Рука Москвы, - спросил кот? Не знаю. :)
Экспeрд
2022-01-06 15:54:18
кир, может морозец работу нашел. Не всю же жизнь кривляться. Для этого есть бывший квнщик леопольд
Teaтральный критик
2022-01-06 14:51:49
Шах и мат офффу с бумажным стаканчиком
кир
2022-01-06 14:48:59
Религиозные ночи более опасные, - предположил кот. :)
Гость
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