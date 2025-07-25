Более полутора километров дорожного полотна приведут в порядок в Петрозаводске

Новый асфальт уложат в ближайшее время на Шуйском шоссе и Первомайском проспекте в Петрозаводске.

Новый асфальт вскоре появится на двух участках Шуйского шоссе — от Пряжинского шоссе до проезда Автолюбителей и от дома № 3 до Заводской улицы. Также покрытие уложат на Первомайском проспекте от Заводской до Новосулажгорской улицы, рассказали в мэрии.

— На данных участках подрядная организация уже выполнила фрезерование старого асфальта. В ночь на 28 июля рабочие приступили к укладке верхнего слоя на Шуйском шоссе. Минувшей ночью работы были продолжены. Устройство нового покрытия на Первомайском проспекте запланировано на 1 августа, — уточнили в мэрии.

Протяженность ремонтируемых участков Шуйского шоссе и Первомайского проспекта — более полутора километров.

Также подрядчик отремонтирует Лососинское шоссе, Древлянское кольцо и подъзды к нему. Минувшей ночью дорожники приступили к фрезеровке.