Более полутора тысяч человек удалось расселить из аварийного жилья в Карелии в уходящем году

Вице-премьер правительства Карелии подвел итоги года в сфере строительства и ЖКХ.
В уходящем году в Карелии построили 338,7 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с 1990 года, отметил вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов в своем телеграм-канале.
— Расселено 1633 человека из 911 квартир в домах, признанных аварийным в 2017–2021 годах. Еще 99 человек из 51 квартиры расселены в рамках Комплексного развития территорий. Начато строительство 4-х новых домов для расселения аварийного жилья, и еще один дом будет достроен, — сообщил чиновник.
Из социальных объектов завершено строительство поликлиники на Кукковке, детского сада на 150 человек в районе ЖК «Александровский», канализационно-очистной станции в Шуе.
Отремонтировано 16 крупных объектов ЖКХ в разных районах по проекту модернизации коммунальной инфраструктуры. Заменено в многоквартирных домах 100 лифтов с истекшим сроком службы. Компанией Россети введена в эксплуатацию подстанция «Гранит» в Прионежском районе.