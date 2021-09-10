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Более полутора тысяч жителей Петрозаводска стали жертвами укуса клещей в этом сезоне

Новости. Общество
15:08, 13 Сентября 2021
фото: © Юрий Смитюк / ТАСС

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Всего в Карелии с жалобами на укусы клещей обратились 2863 человека, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За прошедшую неделю в учреждения здравоохранения республики с жалобами на укусы клещей обратилось 14 человека, среди них три ребенка (в 2020 году — 33 и 6 соответственно). В Петрозаводске зарегистрировано 5 обращений (в 2020 году — 6 и 1 соответственно).

Всего с начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2863 человек, из них детей — 547. В Петрозаводске жертвами клещей стали 1503 человек, включая 246 детей.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 12,4% от числа обратившихся, дети — 34,4%; в Петрозаводске такую помощь получили 10,0% от числа обратившихся, среди них дети — 20,3%.

В вирусологической лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» проведены исследования 3065 клещей на пораженность возбудителями клещевых инфекций.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены 11 случаев заболевания клещевого энцефалита, 10 случаев клещевого боррелиоза, из них 1 ребенок.

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