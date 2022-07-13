Более полутысячи поваров, кочегаров и других профессионалов начали работать в колониях Карелии

В профессиональных училищах при УФСИН Карелии завершился учебный год.

Как сообщили в УФСИН Карелии, более 540 осужденных прошли обучение по 18 профессиям, востребованным на производстве: повар, пекарь, сварщик, машинист котельной, швея, станочник деревообрабатывающих станков, распиловщик камня и другие. Обучались заключенные от 3 до 10 месяцев.

Осужденным, обучившимся по образовательным программам профессионального обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, были выданы свидетельства о профессии рабочего. Освоившим же программы среднего профессионального образования и успешно сдавшим государственную итоговую аттестацию вручены дипломы.

Закончившие обучение осужденные были трудоустроены на производстве в колониях и СИЗО, где им можно получить реальный опыт работы. Повара востребованы в столовых, кочегары в работают котельных; швеи, сварщики, каменщики трудятся в цехах. За счет выдаваемой зарплаты они могут выплачивать штрафы и алименты, а приобретенный опыт поможет им при дальнейшем трудоустройстве после освобождения.