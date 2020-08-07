Более семи тысяч кубометров мусора вывезли со стихийных свалок Петрозаводска

В карельской столице продолжаются работы по ликвидации стихийных свалок, сообщили в мэрии Петрозаводска.

За последнее время расчистили от отходов территории в районе пересечения Карельского проспекта и улицы Торнева, гаражно-строительного кооператива "Курган-4", дома № 33 корп. 6 на Лососинском шоссе, дома № 17 по улице Птицефабрика, дома № 36 на Машезерской улице, дома № 19Б на улице Фрунзе, в сквере Владимирка и парке Архиерейская Дача.

Далее подрядчики приступят к ликвидации стихийных свалок на улицах Кукковка, Бараний Берег и Сулажгорской (около Сулажгорского кладбища), проездах Дорожников и Энергетиков, на территориях возле дома № 15 на Шуйской улице, дома № 12 на улице Октября, дома № 13Б на Краснофлотской улице, у пересечения Беломорской и Боровой улиц, гаражно-строительных кооперативов в районе Рыбка и др.

Помимо этого, Администрация Петрозаводска планирует заключить ещё один муниципальный контракт путём проведения электронного аукциона. По нему ликвидируют стихийные свалки общим объемом более 3,8 тысяч кубометров.