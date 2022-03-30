Более шести тысяч пачек нелегальных сигарет изъяли в Карелии

Нелегальный товар, предназначавшийся для продажи оптом и в розницу в Карелии, привезли из соседнего региона.
В Медвежьегорском районе в полицию поступили сведения о незаконном обороте табачной продукции. В ходе отработки этой информации оперативниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции факт незаконной реализации был подтверждён, рассказали в МВД Карелии.
По предварительной версии, табачная продукция, не имеющая акцизных марок, поставлялась из соседнего субъекта и предназначалась для реализации оптом и в розницу на территории Карелии.
В настоящее время Следком возбудил уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изъято более 6 200 пачек сигарет без соответствующей маркировки. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
Ранее таможенники обнаружили партию контрафактного парфюма в торговом центре в Петрозаводске.
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