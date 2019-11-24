Более сотни человек в Карелии заболели пневмонией

Зарегистрировано 109 случаев, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За прошедшую неделю по республике заболеваемость внебольничными пневмониями по республике составила 109 случаев.

В связи с регистрацией шести случаев внебольничной пневмонии в течение трех недель лицей №1 в Петрозаводске был закрыт на карантин.

Приказом директора лицея учебный процесс приостановлен с 22 ноября на 10 дней.