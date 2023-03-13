Более сотни пенсионеров Карелии получили компенсацию за проезд к месту отдыха на своем автомобиле

Более 110 карельских пенсионеров уже воспользовались компенсацией стоимости проезда к месту отдыха на личном автотранспорте, сообщили в Отделении Социального фонда Карелии.

С августа прошлого года Отделение Социального фонда по Карелии возмещает пенсионерам-северянам расходы за поездки на отдых на личном автомобиле. Это стало возможным благодаря вступлению в силу постановления правительства РФ, которое расширило возможности получения компенсации за дорогу к месту отдыха и обратно. По ранее действовавшим правилам, компенсация предоставлялась за поездки на любом виде транспорта, кроме личного. С августа 2022 года пенсионер, который едет отдыхать на своем автомобиле, может компенсировать потраченные средства на бензин, газ или другое топливо.

Согласно обновленным правилам, расходы на проезд возмещаются с учетом нескольких условий. Прежде всего учитывается максимальный предел соответствующих затрат. Он определяется по средней стоимости плацкарта от места проживания пенсионера до места отдыха. Помимо этого, при расчете компенсации учитываются нормы расхода топлива, установленные Министерством транспорта, а также кратчайший путь до места отдыха.

С заявлением пенсионер представляет документ о том, что автомобиль принадлежит получателю компенсации либо супруге/супругу. Это может быть свидетельство о регистрации или паспорт транспортного средства. К этим документам также прикладываются чеки с заправки и выданная РЖД справка о средней стоимости плацкарта до места отдыха и обратно.

Напомним, что льгота по возмещению расходов на проезд к месту отдыха положена неработающим получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности, которые постоянно или временно проживают на Севере. Получить компенсацию можно раз в два года.

С даты вступления в силу изменений в законодательстве оплату расходов за проезд к месту отдыха на личном транспорте в Карелии уже получили 111 пенсионеров.