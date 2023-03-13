Реклама

Как строится в Петрозаводске высотный дом с потрясающим видом на Онежское озеро (ВИДЕО)
13.03.2023 16:30
Северному оленю все равно, кто сохраняет его среду
13.03.2023 14:56
Жительница Карелии перевела почти 80 тысяч рублей для спасения мужа на рыбалке
13.03.2023 14:26
В Астраханской области задержан житель Петрозаводска, собиравшийся вступить в вооруженные формирования Украины
13.03.2023 11:54

Более сотни пенсионеров Карелии получили компенсацию за проезд к месту отдыха на своем автомобиле

Новости. Общество
10:46, 14 Марта 2023
фото: woweiquan.com

Новости партнеров

Более 110 карельских пенсионеров уже воспользовались компенсацией стоимости проезда к месту отдыха на личном автотранспорте, сообщили в Отделении Социального фонда Карелии.

С августа прошлого года Отделение Социального фонда по Карелии возмещает пенсионерам-северянам расходы за поездки на отдых на личном автомобиле. Это стало возможным благодаря вступлению в силу постановления правительства РФ, которое расширило возможности получения компенсации за дорогу к месту отдыха и обратно. По ранее действовавшим правилам, компенсация предоставлялась за поездки на любом виде транспорта, кроме личного. С августа 2022 года пенсионер, который едет отдыхать на своем автомобиле, может компенсировать потраченные средства на бензин, газ или другое топливо.

Согласно обновленным правилам, расходы на проезд возмещаются с учетом нескольких условий. Прежде всего учитывается максимальный предел соответствующих затрат. Он определяется по средней стоимости плацкарта от места проживания пенсионера до места отдыха. Помимо этого, при расчете компенсации учитываются нормы расхода топлива, установленные Министерством транспорта, а также кратчайший путь до места отдыха.

С заявлением пенсионер представляет документ о том, что автомобиль принадлежит получателю компенсации либо супруге/супругу. Это может быть свидетельство о регистрации или паспорт транспортного средства. К этим документам также прикладываются чеки с заправки и выданная РЖД справка о средней стоимости плацкарта до места отдыха и обратно.

Напомним, что льгота по возмещению расходов на проезд к месту отдыха положена неработающим получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности, которые постоянно или временно проживают на Севере. Получить компенсацию можно раз в два года.

С даты вступления в силу изменений в законодательстве оплату расходов за проезд к месту отдыха на личном транспорте в Карелии уже получили 111 пенсионеров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2023, 20:30
Стало известно, кому в России повысят пенсию с 1 апреля
10.03.2023, 15:19
«Вместе до последнего мгновения»: стало известно, кто погиб в Петрозаводске под припаркованным грузовиком
09.03.2023, 12:04
Финны стали чаще пересекать границу в Вяртсиля, чем россияне
08.03.2023, 09:05
Два человека погибли в Петрозаводске после того, как внедорожник влетел в припаркованную фуру
07.03.2023, 00:10
Аналитик назвал справедливый курс доллара
10.03.2023, 17:25
Еще два бойца из Карелии погибли в зоне СВО

Аналитика

13.03.2023 14:56
Обществоведение
Северному оленю все равно, кто сохраняет его среду
Чем грозит Карелии включение Всемирного фонда природы в реестр НКО-иностранных агентов?
Дорогие дети, отдыхайте
13.03.2023 10:14
Опасные граффити
09.03.2023 15:32
«Обстановка радует»
07.03.2023 12:21
«У нас все есть, кроме кинотуалета»
06.03.2023 16:23
Власть на месте: активность и инициатива
06.03.2023 09:38
«ЧВК Рёдан»: анимешники VS гопники
03.03.2023 11:19
Диагноз: бездушие
03.03.2023 10:00
Вся аналитика

Чтиво

13.03.2023 00:47
Без политики
«Природа – храм моей души»
Полтора часа – на одном дыхании: заметки по итогам творческого вечера мурманского поэта и художника Александра Даниловского.
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.