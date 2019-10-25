Более сотни свалок ликвидировали в Карелии

С начала 2019 года в республике ликвидировано 135 свалок, сообщили в Минприроды Карелии.

Силами центральных лесничеств, администраций местного самоуправления, арендаторов лесных участков ликвидировано 135 свалок общей площадью 16,25 га.

На 30 сентября в Карелии выявлено 269 (с учетом свалок предыдущих лет) несанкционированных свалок, захламлений бытовым и другим мусором.

Материалы по 48 делам направлены в МВД России по Республике Карелия, по девяти делам – в администрацию местного самоуправления и четыре дела передано в прокуратуру для принятия мер по подведомственности.