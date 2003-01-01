Более ста подопечных Комплексных центров соцобслуживания Карелии получили дрова

Помощь получили жители Калевальского, Лоухского, Олонецкого, Питкярантского, Медвежьегорского и Лахденпохского районов.
125 подопечных Комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) Карелии, проживающих в отдалённых районах, обеспечены колотыми дровами на зиму. Акция проходит благодаря поддержке благотворительного фонда «Старость в радость».
В 2025 году твердое топливо доставили 125 пожилым людям и инвалидам, находящимся на надомном социальном обслуживании. Помощь получили жители Калевальского, Лоухского, Олонецкого, Питкярантского, Медвежьегорского и Лахденпохского районов.
— Сам бы я уже не справился, возраст не тот, да и спина болит! Помощь с дровами — неоценимая поддержка. Теперь на всю зиму точно хватит, и в доме тепло будет! — поделился Виктор Матвеевич из посёлка Куликово Лахденпохского округа.
Социальная инициатива будет продолжена. Уже в первом квартале 2026 года дрова планируют доставить подопечным в Сегежском муниципальном округе.
КЦСОН Республики Карелия оказывает широкий спектр услуг пожилым людям и инвалидам. Обратиться за помощью можно по телефону: 8 (8142) 78-27-81.
Напомним, государство готово помочь с газификацией дома тем, кто проживает в частных домах и имеет право на льготы.