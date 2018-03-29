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Новости. Общество
11:00, 29 Марта 2018

Более ста российских экстремистов попросили убежища в Финляндии

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Более ста российских свидетелей Иеговы попросили убежища в Финляндии.

Свидетели Иеговы признаны в России "экстремистской организацией", сообщает yle. Подвергающиеся преследованиям из-за своих религиозных взглядов стали заполнять центры по приему беженцев в Восточной Финляндии.

Все больше свидетелей Иеговы бежит в Финляндию от религиозных преследований в России. Больше всего свидетелей Иеговы прибыло в центр по приему беженцев в Йоутсено в городе Лаппеенранта. Там создали специальную приходскую группу для российских просителей убежища.

"Количество россиян выросло с прошлого года. Увеличилось, в частности, число религиозных беженцев, просящих приютить их в Финляндии", - говорит директор центра по приему Йоутсено Яри Кяхкёнен.

На данный момент в Йоутсено проживает 250 российских просителей убежища, из них примерно одна треть – свидетели Иеговы.

Верховный суд РФ в июле прошлого года признал Свидетелей Иеговы "экстремистской организацией". Это значит, что члены организации могут быть приговорены к тюремному заключению за свои религиозную деятельность. Власти также получили право конфисковать собственность иеговистов.

По данным иммиграционной службы, в Финляндию в январе-феврале прибыло 72 российских просителя убежища. Россияне стали второй по величине группой просителей убежища после иракцев.

Количество беженцев из России в прошлом году увеличилось до 411 человек. Иммиграционная служба не разглашает, сколько среди них свидетелей Иеговы.

По оценке иеговистов Финляндии, из России прибыло в страну более 100 свидетелей Иеговы. Еще больше их отправились на поиски удачи в другие европейские страны.

Директор пресс-службы Свидетелей Иеговы Финляндии Вейкко Лейнонен не верит в резкий приток иеговистов, хотя их ситуация в России и сложная.

"Большого потока не ожидается, если обострение ситуации не приведет к насилию. Свидетели Иеговы уйдут в подполье, как они делали в советское время", - отмечает Лейнонен.

На количество прибывающих в Финляндию приверженцев этой религиозной организации также повлияет то, какой будет линия иммиграционной службы в данном вопросе.

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