Более трёх тысяч одиннадцатиклассников Карелии напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

Выпускникам карельских школ предстоит написать сочинение (изложение), которое станет допуском к государственной итоговой аттестации.
Завтра, 3 декабря, более трёх тысяч выпускников карельских школ будут писать итоговое сочинение для допуска к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Школьникам с ограниченными возможностями здоровья предлагается написать изложение. Об этом сообщили в Министерстве образования и спорта республики.
Темы, которые учащимся предстоит раскрыть в своих работах, формируются из закрытого банка, содержащего более полутора тысяч тем сочинений прошлых лет и ежегодно пополняющегося новыми. В комплект тем итогового сочинения будут включены по две темы из каждого раздела банка.
Разделы и подразделы:
1. Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека
1.1. Внутренний мир человека и его личностные качества;
1.2. Отношение человека к другому человеку (окружению), нравственные идеалы и выбор между добром и злом;
1.3. Познание человеком самого себя;
1.4. Свобода человека и её ограничения.
2. Семья, общество, Отечество в жизни человека
2.1. Семья, род; семейные ценности и традиции;
2.2. Человек и общество;
2.3. Родина, государство, гражданская позиция человека.
3. Природа и культура в жизни человека
3.1. Природа и человек;
3.2. Наука и человек;
3.3. Искусство и человек;
3.4. Язык и языковая личность.
— Для каждого часового пояса Рособрнадзором будет сформирован свой перечень тем выпускных сочинений, которые будут размещаться на федеральном портале за 15 минут до начала работы, — рассказали в ведомстве.
Продолжительность написания итогового сочинения — 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность выполнения работы увеличивается на 1,5 часа.
Напомним, дополнительными днями проведения испытания станут 4 февраля и 8 апреля 2026 года.
Написать итоговое сочинение в эти даты смогут одиннадцатиклассники, получившие незачёт, а также удалённые за нарушения, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание ранее по уважительным причинам, подтверждённым документально.
Работа оценивается по системе «зачёт/незачёт» по пяти критериям, среди которых ключевыми являются соответствие теме и аргументация с привлечением литературного материала.
Основные требования к сочинению:
— объём не менее 250 слов (оптимально — 350 слов);
— самостоятельность (работа должна быть написана без использования чужих текстов).