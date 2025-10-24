РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Тема недели
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Политкухня
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
Новости

Жители квартала «Резервный» в Петрозаводске записали видеообращение к президенту России

15:15

Более трехсот спортсменов вышли на старт Республиканского фестиваля по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala»

14:20

Правительство России поддержит студенческие семьи с детьми новой выплатой

13:30

54-летний рыбак утонул, выпав из лодки в Карелии

12:50

Свидетелей смертельной аварии ищут в Карелии

12:15

Мошенники украли у петрозаводчанки накопления нестандартным способом

11:30

Девочке, упавшей в канализационный колодец в Карелии, выплатят компенсацию

11:06

Спасатели тушили пожар на насосной станции в Карелии

10:30

В Сочи вводят локальный режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

10:00

Более 200 тысяч жителей Карелии привились от гриппа

09:30

Водитель мусоровоза и грузчик вывели из горящего дома людей в Карелии

09:00

Проверки ждут водителей Петрозаводска

08:30

Житель Карелии должен будет снести самовольную постройку возле Онежского озера

08:00

«Карелия-Динамо» дважды одержала победу на домашнем льду

07:30

В Минздраве России призвали повысить штрафы для студентов-целевиков

00:10

В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»

23:36

Важные новости, которые вы могли пропустить

22:20

На Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши

22:16

«Сбормобиль» выедет в очередной рейс для сбора вторсырья у горожан

21:45

Пудожские пожарные взломали дверь и спасли мужчину

21:00

Музей движения «Динамо» открылся в Петрозаводске

20:36

Министр финансов России Антон Силуанов встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым

20:19

Премьер-министр Карелии Андрей Сергеев вручил награды лучшим труженикам Карелии

19:50

Петрозаводский университет впервые вошел в престижный мировой рейтинг вузов

19:33

Ушла эпоха: фотограф подсмотрел процесс сноса завода «Холод-Славмо» в Петрозаводске

19:05

Одиннадцать человек признаны виновными в незаконном обороте наркотиков в Карелии и еще четырех регионах России

18:33

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП рядом с Карелией

18:05

Депутат Заксобрания Карелии Илья Раковский получил награду Совета Федерации

17:45

Мемориальную доску выдающемуся микологу откроют в Петрозаводске

17:38

Вице-премьер правительства России рассказал о мерах поддержки развития аквакультуры

17:20

Облачно, дождливо и до +9°С: прогноз погоды в Карелии на 25 октября

17:02

ДТП с пассажирским автобусом произошло в центре Петрозаводска

16:46

В российский прокат вышел приключенческий фильм-сказка «Горыныч»

16:40

Охотинспекторы в Карелии спасли медведицу из капкана

16:24

Водоснабжение в Питкяранте восстановлено после аварии

16:11

Изуродовавший лицо приятеля кондопожанин получил условный срок

16:01

Центробанк снизил ключевую ставку в России

15:49

Муниципалы Карелии могут подать заявку на Всероссийскую премию «Служение»

15:45

Обвиняемому в педофилии карельскому общественнику продлили арест

15:36

В России появилась возможность конфисковать автомобили за повторную езду в пьяном виде

15:30

Благоустройство Петрозаводска обсудили в прямом эфире «ЦУР объясняет»

15:10

500 тысяч сим-карт, используемых для мошеннических атак, изъяли после вступления в силу нового закона

15:02

Полыхающий автомобиль в Кеми тушили семеро пожарных

14:41

Компания «Баренц групп» поможет переехать из спального района в готовую квартиру в центре Петрозаводска

14:30

«Мозаику можно восстановить»: эксперты из Петербургской академии обследовали советское панно в Питкяранте

14:23

Видео с новой «Волгой» опубликовано в сети

14:01

Жителю Карелии вынесли приговор за изнасилование 13-летней девочки

13:31

На пляжи Анапы идет около 900 тонн мазута

13:16

Т2 и МТС поделят торговые площади

13:05

Часть пенсий в ноябре выплатят досрочно

12:55

Суд в Карелии взыскал с недобросовестного подрядчика более 150 тысяч рублей в пользу обманутых заказчиков

12:32

Жители Карелии могут присоединиться к акции «Плечом к плечу: помощь штурмовикам»

12:18

Картофель, огурцы и пылесос подорожали в Карелии за неделю больше всего

12:13

В Кемском районе Карелии раскрыли грабеж с угрозой применения насилия

12:01

В Карелии задержали подозреваемого в краже самоходной техники

11:44

Карелия попала в топ-5 регионов России с наибольшим ростом продаж антидепрессантов

11:20

Карело-финский эпос и рэп: спектакль «Куллерво» по-новому представили в Национальном театре Карелии

11:02

Стали известны подробности ДТП с мопедом в Петрозаводске

10:48

Названы три выплаты, которые пенсионерам нужно оформить до конца года

10:36

Новый авиарейс из Петрозаводска в Минск запустят в 2026 году

10:12

Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

10:04

74-летнюю женщину сбили на парковке торгового центра в Петрозаводске

09:44

Жителя Петрозаводска судили за неоднократное избиение родителей

09:22

Добровольную пожарную команду создали в поселке Кварцитный в Карелии

09:02

В МЧС показали фото последствий мощного пожара в автомастерских в Петрозаводске

08:41

Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян в начале ноября

08:22

На 70 процентов завершён ремонт участка трассы между Олонцом и Питкярантой

08:01

Интровертам рекомендуют посещать Карелию в ноябре

07:44

На трассе в сторону Карелии полностью перекроют движение транспорта

07:23

Общекарельский крестный ход пройдёт в Петрозаводске 4 ноября

07:02

Петрозаводчанка помогла компании «Мираторг» стать «Экспортёром года-2025»

06:40

Работодатели в России стали активнее приглашать на работу возрастных специалистов

00:13
Более трехсот спортсменов вышли на старт Республиканского фестиваля по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala»
Сегодня 14:20 Спорт
Поделиться

На Кургане прошел традиционный осенний фестиваль бега и скандинавской ходьбы.

фото: © Людмила Корвякова

В этом году участие в фестивале принимали около 300 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Ростовской, Новгородской Мурманской областей и Карелии. На старт вышли участники от 2 лет. Были и те, кому 70+.

Для участников были подготовлены несколько дистанций. 200 метров бежали малыши от 2 до 5 лет, 600 метров — ребята постарше — от 6 до 9 лет, 1200 метров — от 10 до 17 лет. Взрослых спортсменов ждали индивидуальная гонка на дистанции 4 км, 8 км и 12 км и северная (скандинавская) ходьба на дистанцию 4 км для 2007 г. р. и старше.

— Участвую традиционно. Трасса как всегда сложная. В этом году добавили еще свежих опилок, что внесло свои коррективы. Неподготовленным спортсменам здесь будет сложно, — говорит один из участников забега на 8 км петрозаводчанин Сергей.

По словам Сергея, он участвует каждый год. В этом до финиша добежал, но себе проиграл. Если в прошлом году у него был результат 33 минуты, то в этом справился с дистанцией за 37 минут.

На забеге много опытных спортсменов, которые постоянно участвуют в соревнованиях. Так, Наталья говорит, что бегает каждые выходные с лета. Но сейчас трасса, действительно, осенняя и сложная.

— Сырая дорога, опилки, как вата. Но интересно, — призналась девушка.

По словам организатора гонки Михаила Похвалина, соревнования проводятся с 2017 года. Были перерывы только из-за пандемии. В этом году было решено объединить два фестиваля в одни выходные. Сегодня прошли соревнования для бегунов и любителей скандинавской ходьбы. Завтра здесь же на Кургане пройдет Фестиваль по дуатлон-кроссу «TRIATHLON KARELIA». Будут разные возрастные группы, индивидуальные гонки и эстафеты. Взрослым участникам предстоит пробежать 4 км, проехать на велосипеде 12 км и завершить старт, пробежав еще 2 км.

Больше фото ищите в репортаже нашего фотографа Людмилы Корвяковой по ссылке.

 

Обсудить (0) в ленту
Компания «Баренц групп» поможет переехать из спального района в готовую квартиру в центре Петрозаводска
Условия семейной ипотеки могут ужесточиться с 1 ноября – успейте купить квартиру сейчас
Петрозаводские врачи рассказали о важности отдыха

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение