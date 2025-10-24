Более трехсот спортсменов вышли на старт Республиканского фестиваля по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala»

На Кургане прошел традиционный осенний фестиваль бега и скандинавской ходьбы.

В этом году участие в фестивале принимали около 300 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Ростовской, Новгородской Мурманской областей и Карелии. На старт вышли участники от 2 лет. Были и те, кому 70+.

Для участников были подготовлены несколько дистанций. 200 метров бежали малыши от 2 до 5 лет, 600 метров — ребята постарше — от 6 до 9 лет, 1200 метров — от 10 до 17 лет. Взрослых спортсменов ждали индивидуальная гонка на дистанции 4 км, 8 км и 12 км и северная (скандинавская) ходьба на дистанцию 4 км для 2007 г. р. и старше.

— Участвую традиционно. Трасса как всегда сложная. В этом году добавили еще свежих опилок, что внесло свои коррективы. Неподготовленным спортсменам здесь будет сложно, — говорит один из участников забега на 8 км петрозаводчанин Сергей.

По словам Сергея, он участвует каждый год. В этом до финиша добежал, но себе проиграл. Если в прошлом году у него был результат 33 минуты, то в этом справился с дистанцией за 37 минут.

На забеге много опытных спортсменов, которые постоянно участвуют в соревнованиях. Так, Наталья говорит, что бегает каждые выходные с лета. Но сейчас трасса, действительно, осенняя и сложная.

— Сырая дорога, опилки, как вата. Но интересно, — призналась девушка.

По словам организатора гонки Михаила Похвалина, соревнования проводятся с 2017 года. Были перерывы только из-за пандемии. В этом году было решено объединить два фестиваля в одни выходные. Сегодня прошли соревнования для бегунов и любителей скандинавской ходьбы. Завтра здесь же на Кургане пройдет Фестиваль по дуатлон-кроссу «TRIATHLON KARELIA». Будут разные возрастные группы, индивидуальные гонки и эстафеты. Взрослым участникам предстоит пробежать 4 км, проехать на велосипеде 12 км и завершить старт, пробежав еще 2 км.

