«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24 Статьи
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
Более трети жителей Карелии планируют сменить работу в начале 2026 года

16:30

Молодой водитель получил травмы в ДТП на оживлённом проспекте в Петрозаводске

16:13

Студенты начнут изучать «дело Долиной» в рамках учебных программ

15:50

Каток «Дружба» открылся в центре Петрозаводска

15:39

Выявлены нарушения при выплатах учителям Лоухской школы

15:28

Ефрейтор из Сегежи Никита Ермолаев погиб на СВО

15:14

Дорогостоящая иномарка разбилась об дерево на трассе в Приладожье — есть пострадавшие

14:58

В России формируется «белый список» интернет-ресурсов

14:45

С 1 января в России начнут действовать новые дорожные знаки

14:25

В Карелии ввели запрет на публикацию информации о беспилотниках

14:15

С помощью мессенджера MAX теперь можно купить табак с алкоголем, а также предъявить удостоверения инвалидов и пенсионеров

14:02

Пьяный водитель без прав разбил два авто на Лососинском шоссе в Петрозаводске

13:49

Жителей республики приглашают присоединиться к флешмобу #КарелияПоздравляет

13:35

Жительница Кондопоги потеряла 2,6 миллиона рублей, доверившись «брокеру» в интернете

13:14

Огонь от горящего гаража едва не уничтожил два частных дома в Медвежьегорске

13:01

Два человека пострадали в ДТП в Петрозаводске

12:46

Гимнастки из Петрозаводска взяли серебро на Всероссийских соревнованиях

12:32

Глава Петрозаводска поручила запустить новый автобусный маршрут

12:17

Учёный из Карелии удостоен Золотой медали РАН имени В. Н. Сукачёва

12:02

Инна Колыхматова пожелала петрозаводчанам мира и благополучия в 2026 году

11:50

Более 20 килограммов недоброкачественной продукции обнаружили в кафе в Прионежском районе

11:32

Открыта продажа авиабилетов из Петрозаводска в Минск

11:22

В Питкяранте супруги Поздеевы отметили 25 лет совместной жизни

11:17

Wink в белом — ТВ, кино и сериалы, которые жители Карелии всегда могут взять с собой

11:10

Жителю Олонца дали 4 года колонии за помощь в сбыте наркотиков и хранение запрещённых веществ

10:40

Мужчина с подозрительным предметом угрожал заминировать магазин в Петрозаводске

10:21

Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума с 2000 года

09:58

Индексация выплат и новые меры поддержки: что изменится в России в социальной сфере в 2026-м году

09:35

В Петрозаводске капитально отремонтировали первый этаж поликлиники №2

08:59

В России началась самая короткая рабочая неделя в году

08:39

Шестеро жителей Карелии попались на рубке новогодних елей в лесу

08:21

В Карелии началась регистрация команд для участия в соревнованиях по зимнему рыбатлону

08:01

Путин подписал закон о домовых чатах в MAX

07:41

Американские ученые выяснили, что бедность на 60% повышает риск смерти

07:20

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях от электроэнергии

07:00

Систему оценивания в одной из школ Костомукши изменили после жалоб родителей

06:41

Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов

00:10

Все, что случилось сегодня

22:20

«Львенка не били, его любили»: московский блогер раскаялся и обещает помочь в лечении питомца

22:01

Жительница Петрозаводска винит врачей в смерти матери

21:01

Бензовоз и автомобильный трал столкнулись на трассе в Карелии

20:11

«На 4-7℃ ниже нормы»: карельские синоптики рассказали о погоде на Новый год и каникулы

20:02

Карельский режиссер презентовал первый полнометражный фильм в родном городе

19:02

В карельском храме прошла служба впервые за 100 лет

18:01

Местами до -16°С: прогноз погоды на 29 декабря

17:02

Известный шоумен выступит 29 декабря с последним словом по делу об убийстве своей знакомой

16:31

Карельский двоеборец вышел в финал Спартакиады учащихся России

16:01

Истощенного львенка со сломанными лапами забрали у жителя «Москва-Сити»

15:16

Доктор биологических наук Александр Крышень удостоен Золотой медали РАН имени В.Н. Сукачёва

14:44

Умерла французская актриса Брижит Бардо

14:02

Сотрудники Республиканской больницы им. В.А.Баранова вернули к жизни будущего коллегу

13:32

Названа стоимость проката коньков на площади Кирова

13:02

«Большое горе»: о погибшем электромонтере Сергее Воронове скорбят в Питкяранте

12:14

Пожарные выезжали на ДТП в Кеми

11:32

До 120 «падающих звезд» в час: мощный звездопад ожидается в начале Нового года

11:01

На Фонтанах обустроили семейную зону с костровой чашей

10:31

Карельский опыт строительства ФАПов применяют в Ленобласти

10:01

Раздельный сбор отходов в Петрозаводске работает по новой схеме

09:31

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

09:01

В Петрозаводске открылась первая лаборатория спортивной диагностики и спортивно-научный центр

08:40

В селе Деревянное горела хозяйственная постройка

08:20

Опубликовано полное новогоднее расписание троллейбусов

08:00

Мраморный лёд встретился жителю Карелии

00:10
Более трети жителей Карелии планируют сменить работу в начале 2026 года
Сегодня 16:30
Не менее трети (31%) жителей Карелии и всего Северо-Западного федерального округа рассматривают возможность смены работы уже в начале 2026 года.

фото: © Столица на Онего

Согласно исследованию «Авито Работа» и «Авито Реклама», основной причиной желания сменить работу для 56% респондентов является желание увеличить доход. Также 27% опрошенных хотят изменить условия труда, отсутствие карьерных перспектив пугает 19% и так же 19% людей проявляют интерес к новой сфере.



В целом 33% активных соискателей готовы сменить место работы в первом квартале 2026 года, 35% не определились со сроками и допускают карьерные изменения в течение полугода, а 27% рассчитывают найти новое место в течение всего 2026 года.

При выборе между предложениями соискатели в первую очередь ориентируются на:

   — Конкурентную заработную плату (55%);

   — Гибкий график работы (47%);

   — Наличие бонусов и премий (35%);

   — Возможности обучения и развития (33%);

Благоприятный климат внутри команды ценят 26%, более высокая должность интересует четверть (24%) опрошенных. Прозрачность карьерных перспектив и внутренних процессов в компании важна для 19% опрошенных.

Почти половина опрошенных (49%) оценивают ситуацию на рынке труда как среднюю, с достаточным количеством вакансий, но ограниченным выбором и условиями. Удовлетворительной ситуацию считают 27% респондентов, а хорошей (с множеством вакансий с хорошими условиями и зарплатами) — только 19% участников опроса.

О вакансиях жители Карелии чаще всего узнают из рекламы на площадках электронной коммерции — об этом рассказали 44% респондентов. По рекомендациям друзей, знакомых, родственников и коллег информацию находят 36% опрошенных. Реклама в поисковиках привлекает внимание трети (35%) соискателей, в мессенджерах — 25%, в соцсетях — 23%. Наружная реклама интересует 9% опрошенных, реклама на ТВ — 9%, а в сервисах коротких вертикальных роликов — 6%.


— Новый год все чаще становится временем карьерных перезагрузок: соискатели стремятся к более высоким доходам, гибким условиям труда и новым профессиональным вызовам, — отметил директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.

Эксперт подчеркивает, что для успешного найма в 2026 году работодателям потребуется интегрированная стратегия продвижения вакансий, охватывающая все ключевые каналы поиска.

Опрос проведен среди 10 000 жителей страны, включая регионы СЗФО.

Ранее мы сообщали, что почти половина работающих россиян испытывает симптомы эмоционального выгорания.

