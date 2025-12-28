Более трети жителей Карелии планируют сменить работу в начале 2026 года

Не менее трети (31%) жителей Карелии и всего Северо-Западного федерального округа рассматривают возможность смены работы уже в начале 2026 года.
Согласно исследованию «Авито Работа» и «Авито Реклама», основной причиной желания сменить работу для 56% респондентов является желание увеличить доход. Также 27% опрошенных хотят изменить условия труда, отсутствие карьерных перспектив пугает 19% и так же 19% людей проявляют интерес к новой сфере.
В целом 33% активных соискателей готовы сменить место работы в первом квартале 2026 года, 35% не определились со сроками и допускают карьерные изменения в течение полугода, а 27% рассчитывают найти новое место в течение всего 2026 года.
При выборе между предложениями соискатели в первую очередь ориентируются на:
— Конкурентную заработную плату (55%);
— Гибкий график работы (47%);
— Наличие бонусов и премий (35%);
— Возможности обучения и развития (33%);
Благоприятный климат внутри команды ценят 26%, более высокая должность интересует четверть (24%) опрошенных. Прозрачность карьерных перспектив и внутренних процессов в компании важна для 19% опрошенных.
Почти половина опрошенных (49%) оценивают ситуацию на рынке труда как среднюю, с достаточным количеством вакансий, но ограниченным выбором и условиями. Удовлетворительной ситуацию считают 27% респондентов, а хорошей (с множеством вакансий с хорошими условиями и зарплатами) — только 19% участников опроса.
О вакансиях жители Карелии чаще всего узнают из рекламы на площадках электронной коммерции — об этом рассказали 44% респондентов. По рекомендациям друзей, знакомых, родственников и коллег информацию находят 36% опрошенных. Реклама в поисковиках привлекает внимание трети (35%) соискателей, в мессенджерах — 25%, в соцсетях — 23%. Наружная реклама интересует 9% опрошенных, реклама на ТВ — 9%, а в сервисах коротких вертикальных роликов — 6%.
— Новый год все чаще становится временем карьерных перезагрузок: соискатели стремятся к более высоким доходам, гибким условиям труда и новым профессиональным вызовам, — отметил директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.
Эксперт подчеркивает, что для успешного найма в 2026 году работодателям потребуется интегрированная стратегия продвижения вакансий, охватывающая все ключевые каналы поиска.
Опрос проведен среди 10 000 жителей страны, включая регионы СЗФО.
Ранее мы сообщали, что почти половина работающих россиян испытывает симптомы эмоционального выгорания.