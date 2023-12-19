Более тысячи человек получили медицинскую реабилитацию в петрозаводской поликлинике

В учреждение приобрели 39 единиц оборудования.

Петрозаводская городская поликлиника № 2, так же как Сегежская ЦРБ и Госпиталь для ветеранов войн в этом году участвует в федеральной программе по развитию медицинской реабилитации. Об этом в личном профиле рассказал глава Минздрава Карелии.



По словам Михаила Охлопкова, в учреждение приобрели 39 единиц медицинского оборудования, в том числе с биологической обратной связью.



«В отделении восстановительного лечения проходят реабилитацию пациенты с травмами позвоночника, с повреждением спинного мозга, перенесшие инсульт с явлением гемипареза, с травмами периферических нервов, с травмами конечностей и т. д.», — сообщил министр.



Он отметил, что с начала 2023 года медицинскую реабилитацию в условиях дневного стационара поликлиники получили более 1 000 человек.