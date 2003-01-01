Более тысячи карельских пенсионеров получили компенсацию за авиабилеты с начала 2025 года

В 2025 году Отделение Социального фонда по Республике Карелия компенсировало стоимость авиаперелета к месту отдыха 1075 жителям региона.
Как добавили в фонде, воздушный транспорт — второй по популярности вид транспорта у карельских пенсионеров, которые обращаются в Отделение СФР за возмещением стоимости проезда.
Для того, чтобы получить компенсацию стоимости авиаперелета, пенсионеру необходимо обратиться с заявлением на портале госуслуг или лично в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Карелия либо МФЦ и приложить проездные документы. Если гражданин приобретал билеты в электронном виде, необходимо приложить маршрут-квитанцию. В случае личного обращения её можно распечатать.
Если гражданин отдыхал за пределами Российской Федерации, потребуется предоставить в Отделение СФР по Республике Карелия справку о стоимости перелета по территории России. Выдать ее может не только авиакомпания, но и другая уполномоченная организация, где пенсионер покупал путевку, например, агентство по продаже авиабилетов, туроператор или турагентство. В соответствии с федеральным законодательством Отделение СФР по Республике Карелия возмещает стоимость проезда воздушным транспортом только российских авиакомпаний или авиакомпаний государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).
Компенсации подлежит перелет в салоне эконом-класса. Если в тариф билета входит стоимость провоза багажа, то эта сумма будет возмещена. Компенсация провоза дополнительного багажа и проезда в аэроэкспрессе до аэропорта не предусмотрена.
Среди популярных направлений авиаперелетов у карельских пенсионеров маршруты, доступные прямыми рейсами из Петрозаводска в Минеральные воды, Сочи, Калининград, а также рейсы с пересадками в Казань и курорты Средиземноморья.
Напомним, право на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха раз в два года имеют неработающие северяне, которые являются получателями страховой пенсии по старости или по инвалидности.
Получить консультацию по мерам соцподдержки, предоставляемым Отделением СФР по Республике Карелия. Можно по телефону контакт-центра 8-800-100-0001.