Более тысячи ковидных больных продолжают лечение в стационарах Карелии

За минувшие сутки еще 847 жителей Карелии заразились коронавирусной инфекцией.

На 24 февраля в республике зарегистрированы 122765 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16115 детей. За прошедшие сутки выявлены 847 инфицированных, из них непривитых – 796 (93,79%). Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 1007 пациентов, в состоянии средней тяжести – 960 человек, в тяжёлом – 40 (из них непривитых - 37).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 114223 человека, за последние сутки – 896.

За сутки зарегистрированы еще две смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1388 человек.

Ранее сообщалось, возобновлен плановый прием на госпитализацию в Республиканскую больницу для жителей Петрозаводска.