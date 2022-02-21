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Более тысячи ковидных больных продолжают лечение в стационарах Карелии

Новости. Общество
09:25, 24 Февраля 2022
фото: © Илья Питалев / РИА Новости

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За минувшие сутки еще 847 жителей Карелии заразились коронавирусной инфекцией.

На 24 февраля в республике зарегистрированы 122765 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16115 детей. За прошедшие сутки выявлены 847 инфицированных, из них непривитых – 796 (93,79%). Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 1007 пациентов, в состоянии средней тяжести – 960 человек, в тяжёлом – 40 (из них непривитых - 37).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 114223 человека, за последние сутки – 896.

За сутки зарегистрированы еще две смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1388 человек.

Ранее сообщалось, возобновлен плановый прием на госпитализацию в Республиканскую больницу для жителей Петрозаводска.

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