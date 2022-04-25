Более тысячи пьяных водителей попались автоинспекторам в Карелии с начала года

Госавтоинспекция Карелии опубликовала статистику по пьяным водителям за четыре месяца 2022 года.

С начала года автоинспекторы отстранили от управления автотранспортом более 1000 водителей. Мужчины чаще женщин садятся за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Так, автоинспекторы достали из-за руля 666 мужчин подшофе и 336 женщин состоянии опьянения.

Недавно статистику нетрезвых водителей пополнила 51-летняя автолюбительница в Пряжинском районе. Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем "Ниссан" женщину, которая имела характерные признаки опьянения. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал - 1.19 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водительницы составлены административные материалы. Теперь ее ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Решение вынесет суд.

Ранее сообщалось, пьяный водитель погнул фонарный столб в Петрозаводске.