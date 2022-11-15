«Болит где-то тут»: когда необходимо проконсультироваться у гастроэнтеролога

В новом медицинском центре на Куйбышева в Петрозаводске помогут, если беспокоят проблемы с пищеварением.

Болит где-то тут… А если серьезно? Это серьезно, если проблемы с пищеварением беспокоят вас несколько раз в неделю и более! Вздутие живота? Запор? Диарея? Частая изжога или боли в животе? А может быть вас беспокоят ночные боли, снижение веса, потеря аппетита - вам обязательно рекомендуется проконсультироваться с гастроэнтерологом.

Приходите в новый медицинский центр на Куйбышева, 17 на:

- консультацию гастроэнтеролога;

- ультразвуковое исследование органов брюшной полости, органов малого таза, мочевыделительной системы, лимфатических узлов, мягких тканей и сосудов.

Здесь же Вы можете сдать все необходимые анализы.

Многие из нас, размышляя о пищеварительной системе человека, ограничиваются желудком и кишечником. Однако в специализацию гастроэнтеролога входит диагностика и лечение пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, поджелудочной железы, желчного пузыря, желчных протоков, нарушений функции и заболеваний печени.

Вам также следует пройти обследование у гастроэнтеролога, если вам больше 50 лет - для профилактики рака толстой кишки.

Мы всегда поможем! Мы всегда рядом!

Звоните нам по телефону: 8 (8142) 63-70-45 и приходите в Медицинский Центр на Куйбышева, 17.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама/ООО « МИТРАС»/ИНН 1001239442