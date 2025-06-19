Больничный комплекс с поликлиникой и стационаром построят в Карелии

Карелгосэкспертиза одобрила проектную документацию больничного комплекса в городе Лахденпохья.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на участке планируют возвести многопрофильную поликлинику для взрослых и детей и станцию скорой медицинской помощи. Здания будут в современном архитектурном стиле.

– Строительство объекта предусматривается в современном архитектурном стиле с использованием высококачественных строительных материалов и изделий, с подключением к централизованным сетям инженерного обеспечения. В здании поликлиники предусмотрен набор помещений медицинского назначения – консультативные, диагностические, лечебные и реабилитационные кабинеты, дневные стационары, а также служебного и технического назначения. Здание станции скорой медицинской помощи состоит из одноэтажной части с помещениями для хранения служебных машин (на 4 автомобиля) и двухэтажной части для размещения медицинских, служебно-бытовых и технических помещений, – рассказали в Карелгосэкспертизе.

Планируется, что поликлиника сможет принимать 180 пациентов в день. В станции скорой медицинской помощи будут работать четыре фельдшерские бригады, которые смогут выполнять 4700 выездов в год.