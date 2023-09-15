Больница скорой помощи в Петрозаводске сменила название

В столице Карелии появилась Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи.
В официальном паблике Больницы скорой помощи Петрозаводска накануне сообщили о переименовании медицинского учреждения.
«Друзья, мы теперь не Больница скорой медицинской помощи (БСМП), а Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи (РБ СЭМП)», — сообщили в паблике.
Как уточнили в больнице, на днях были получены подтверждающие документы.
Новое название было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц.
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