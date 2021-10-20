Больница в Карелии получила кислородную станцию

Специальная кислородная станция для производства медицинских газов введена в эксплуатацию в Медвежьегорской ЦРБ.

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в соцсети.

По словам министра, закупка кислородных станций началась еще в прошлом году. «С полной уверенностью можно сказать, что они доказали свою безопасность, а главное — эффективность в использовании уже несколькими медучреждениями Карелии», — пояснил он.

Оборудование необходимо для больных, имеющих легочные патологии.

«В Межрайонной больнице № 1, в Госпитале для ветеранов войн, в Республиканской инфекционной больнице, в Сегежской ЦРБ уже работают такие станции. Их наличие позволяет не зависеть от поставок медицинского кислорода и круглосуточно, бесперебойно производить жизненно важный кислород для больных с легочными патологиями», — заявил Охлопков.

Ранее сообщалось, что в Карелии открылся первый стационар для долечивания пациентов ковид-центров.