Больницам Карелии выделены более 34 миллионов рублей на покупку жилья для медиков

На эти средства в Петрозаводске и районах республики планируется приобрести 24 квартиры.

Правительство Карелии распорядилось выделить более 34 миллионов рублей на покупку в 2021 году республиканскими учреждениями здравоохранения жилья для своих сотрудников. Согласно правительственному распоряжению, всего планируется приобрести 24 объекта недвижимости для нужд районных больниц и для Республиканской больницы имени В.А.Баранова. Жилье будет находится в региональной собственности.

Больше всего жилья – по три квартиры – предполагается закупить для Межрайонной больницы N1 в Костомукше и Питкярантской центральной районной больницы. По две квартиры приобретут Кемская, Лоухская, Пряжинская, Пудожская, Сегежская ЦРБ и Республиканская больница имени В.А. Баранова. Беломорской, Калевальской, Кондопожской, Медвежьегорской, Олонецкой и Сортавальской ЦРБ выделены ассигнования на покупку всего одной квартиры.