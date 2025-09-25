Больницу на Древлянке достроят на федеральные средства

На отделку фасадов строящейся больницы в микрорайоне Древлянка выделены федеральные средства.
В Петрозаводске на Древлянке обновят отделку фасада блоков А и Б межрайонной больницы с поликлиникой на средства из федерального бюджета. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что работы по реконструкции этого объекта вышли на финишную прямую.
— Мы добились выделения из федерального бюджета средств на полную отделку фасадов на строящихся блоках больницы на Древлянке, — сообщил глава республики.
Известно, что фасад здания будет облицован в едином стиле.
— Основные работы по чистовой отделке, завозу оборудования, благоустройству территории рассчитываем окончить к концу 2025 года, — подчеркнул Артур Парфенчиков.
Полная реконструкция объекта, включая отделку фасада блоков В и Г, планируется в 2026 году.