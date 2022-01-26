Больницы в Карелии могут остаться без врачей из-за заболеваемости коронавирусом среди персонала

Учреждения здравоохранения Карелии могут столкнуться с острым дефицитом специалистов из-за заболеваемости коронавирусом среди персонала, поэтому Минздрав должен предусмотреть варианты решения этой проблемы.

Такое поручение министерству дал глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства.

Он напомнил, что сейчас коронавирусом в полном составе болеют сотрудники ревматологического отделения Республиканской больницы. Их обязанности перераспределены между другими отделениями.

«Могут стационары очень серьезно сейчас „подсесть“ в плане заболеваемости персонала. Завтра, может быть, и какие-то экстренные отделения нашей медицины останутся без врачей… Особенно, что касается медицинских сестер реанимации, реаниматологов, других специалистов, которые незаменимы с точки зрения характера оказания медицинской помощи, нужно иметь возможность перебрасывать их из одного медицинского учреждения в другое. Даже, может быть, из район в район», — сказал Парфенчиков.

По словам главы Минздрава Михаила Охлопкова, учреждения здравоохранения предусмотрели возможности перераспределения нагрузки среди персонала, но в некоторых случаях это невозможно.

«К сожалению, есть незаменимые специалисты, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. В республике Карелия они практически в единственном числе, поэтому тут надо будет брать каждый случай заболевания под особый контроль», — пояснил министр.

Он также добавил, что за рубежом, где новая волна коронавируса уже в разгаре, известны случаи, когда врачи с легкой формой заболевания выходят на работу.