Больного эпилепсией петрозаводчанина лишили водительских прав

Новости по теме
Загрузка...
Мужчина потерял сознание и стал виновником ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.
В ГИБДД сообщили, что виновником ДТП стал мужчина, потерявший сознание за рулем. В ходе проверки было установлено, что данный гражданин давно страдает эпилепсией и длительное время проходит от него лечение.
При этом, несмотря на неоднократные предупреждения врачей о запрете по медицинским показаниям управлять транспортными средствами, он продолжал садиться за руль.
В результате ДТП никто, кроме его виновника, не пострадал.
Данный диагноз является основанием для лишения водительских прав.
Административные исковые заявления прокурора удовлетворены.
Решения вступили в законную силу.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.06.2019, 06:40
16.06.2019, 09:01
15.06.2019, 09:00
16.06.2019, 10:38
Аналитика
Сегодня 11:24
Капитал
Лучшие умы карельского правительства бьются над этим вопросом, но пока без толку.
16.06.2019 09:03
14.06.2019 14:28
13.06.2019 09:38
Чтиво
13.06.2019 10:56
Личное мнение
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
11.06.2019 14:31
10.06.2019 15:50
10.06.2019 09:39
Медиа
16.06.2019 17:58
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии