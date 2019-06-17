Больного эпилепсией петрозаводчанина лишили водительских прав

Мужчина потерял сознание и стал виновником ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ГИБДД сообщили, что виновником ДТП стал мужчина, потерявший сознание за рулем. В ходе проверки было установлено, что данный гражданин давно страдает эпилепсией и длительное время проходит от него лечение.

При этом, несмотря на неоднократные предупреждения врачей о запрете по медицинским показаниям управлять транспортными средствами, он продолжал садиться за руль.

В результате ДТП никто, кроме его виновника, не пострадал.

Данный диагноз является основанием для лишения водительских прав.

Административные исковые заявления прокурора удовлетворены.

Решения вступили в законную силу.