Больные с пневмонией продолжают поступать в инфекционную больницу Карелии

О ситуации с заболеваемостью внебольничной пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Так, 19 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1879 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.