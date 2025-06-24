Большая часть лесов Карелии сдана в аренду лесозаготовителям

Не арендованные леса находятся в основном на севере республики и вдоль побережья Белого моря.

Не арендованные леса находятся в основном на севере республики и вдоль побережья Белого моря.

Почти две трети лесов Карелии арендованы компаниями, которые занимаются заготовкой древесины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Северную природоохранную коалицию».

Больше всего лесов, 29,4%, принадлежит Segezha Group. В эту группу входят «Сегежский ЦБК», «Карелиан Вуд Кампани» и другие предприятия.

По данным РБК, сама компания Segezha Group зарегистрирована в Москве и занимается не только лесозаготовками, но и финансовыми услугами. В 2024 году ее убыток составил 6,6 млрд рублей при выручке в 4 млрд.

На втором месте по объему аренды — АО «Запкареллес» (5,5% лесов), а на третьем — ПАО «Кареллеспром» (5,1%). Всего в республике лес арендуют 51 предприятие.

«Кареллеспром» базируется в Петрозаводске. 2023 год компания закончила с убытком 100,4 млн рублей. «Запкареллес» из Суоярви по итогам 2024-го года показал прибыль в размере 12,7 млн рублей.

Около 35,7% карельских лесов остаются неарендованными. По словам экспертов, это в основном малопродуктивные или ранее вырубленные участки на севере республики и у Белого моря.

Напомним, ранее сообщалось, что лесовосстановление в Карелии провели на площади более 3 тысяч гектаров.