Большая часть пришкольных лагерей в Карелии по-прежнему не готова к открытию

Только 33 из 100 пришкольных лагерей в республике получили положительное заключение от Роспотребнадзора.

Накануне летней оздоровительной кампании в Карелии продолжают устранять нарушения, выявленные при проведении проверок Роспотребнадзора и другими надзорными органами в лагерях дневного пребывания на базе школ. Об этом рассказал министр образования и спорта республики Роман Голубев на заседании регионального правительства.

«У нас выстроена межведомственная работа в первую очередь с Роспотребнадзором. Конечно, здесь есть сложности. Они связаны с ненадлежащим состоянием пищеблоков. Но 33 положительных заключения на лагеря уже есть, 40 в работе у Роспотребнадзора. По 35-ти лагерям есть замечания. Они сейчас устраняются. Эта работа постоянная. В связи с этим корректируются даты проведения смен. Но общий охват летней оздоровительной компанией в 5,5 тысяч человек мы планируем обеспечить в полном объеме», — отметил глава Минобразования и спорта.

Роман Голубев напомнил, что в этом году на оздоровительную кампанию выделено 130 млн рублей. Планируется, что летом отдохнуть смогут не менее 9 тысяч детей. На территории республики хотят открыть более ста пришкольных лагерей. Стационарный лагерь в Карелии один — «Полярный круг» в Лоухском районе.

Ранее сообщалось, палаточные детские лагеря в Карелии запретили из-за холодных ночей.