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«Большая потеря»: глава Карелии выразил соболезнования по поводу смерти писателя-журналиста Константина Гнетнева

Новости. Общество
13:40, 26 Ноября 2022
фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

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Артур Парфенчиков принес искренние соболезнования родным и близким писателя-документалиста и журналиста Константина Гнетнева, ушедшего из жизни после продолжительной болезни.

- Большая потеря для Карелии – ушел из жизни Константин Гнетнев, писатель-документалист, журналист. Только недавно поздравлял его с 75-летием. Но болезнь, с которой Константин Васильевич долгое время боролся, оказалась сильнее, - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Во всех книгах, очерках, заметках нашего знаменитого земляка – неизменная любовь к родной земле. Особое место в его сердце и творчестве принадлежит Беломорску, где он начал трудиться. Константин Гнетнев удостоен множества званий. Заслуженный работник культуры России, дважды лауреат государственной премии Карелии в области литературы, лауреат премии имени Державина «Во славу Отечества», Почетный гражданин Беломорска… Но главное – это признание земляков, уважение за талант и честность.

Приношу самые искренние соболезнования родным и близким Константина Васильевича. Светлая память.

Ранее сообщалось, что Константин Гнетнев ушел из жизни 25 ноября после продолжительной болезни.

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