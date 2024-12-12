Большая стая уток в Петрозаводске осталась без воды

Неглинка в популярном у горожан месте отдыха полностью замерзла.

Большая стая уток, зимующих на Древлянке, в районе Церковного моста через Неглинку по дороге к «Лотос-Плазе», вновь осталась без воды. Фото замерзающих птиц прислал в редакцию читатель «Столицы на Онего».

Небольшой разлив речки вновь замерз после наступивших холодов. У птиц остались небольшие ямки открытой воды. В остальном утки остались полностью зависимы от корма, который им приносят сердобольные петрозаводчане.

В ноябре в Питкярантском округе Карелии заметили домашнего гуся, который сбежал от хозяев и связался с дикими утками.