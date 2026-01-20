Больше 10 домов в районе Кукковка остались без холодной воды

В Петрозаводске ликвидируют последствия очередной коммунальной аварии.
Сегодня, 21 января, в петрозаводском микрорайоне Кукковка специалисты РКС зафиксировали повреждение водопроводной трубы диаметром 30 сантиметров. По этой причине без холодного водоснабжения остались жильцы домов на улице Сортавальской, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, улице Ровио, 17, 19а и проспекте Карельском, 10.
— Наши сотрудники незамедлительно выехали на место. Повреждение было быстро обнаружено, и уже проводятся работы по переключению близлежащих домов на резервную схему водоснабжения, чтобы минимизировать неудобства для жителей, — рассказали в группе «РКС — Петрозаводск».
Восстановить подачу воды специалисты планируют до 17:00.
Напомним, в ночь на 18 января на Кукковке произошло повреждение магистральной теплосети. Без тепла и горячей воды остались жители двух сотен домов, а также воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища.
Как пояснили в РКС, труба, получившая повреждение, имеет высокую степень износа — более 80%. Её проложили в период строительства микрорайона и не меняли в течение 45 лет. К повреждению привело резкое потепление, создавшее критическую нагрузку, в результате которой на трубе появилась трещина длиной 30 см.
По состоянию на 21 января 17 квартир на Кукковке по-прежнему остаются без тепла и горячего водоснабжения.